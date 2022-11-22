Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 10:45, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 10:57
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarını masalarının üzerine koydular.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız