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Altının gram fiyatı 1.043 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 1.710 lira, Cumhuriyet altını 6.950 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 10:59, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 11:00
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Altının gram fiyatı 1.043 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.043 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,55 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.041 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.043 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.710 lira, Cumhuriyet altını da 6.950 satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,14 artışla 1.742 dolardan işlem görüyor.

Analistler, artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Resesyon endişeleri ve yüksek enflasyon ikileminin para politikalarına yönelik belirsizliklere neden olduğunu aktaran analistler, bu kapsamda yarın yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve tüketici güven endeksi ile ABD'de Ricmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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