Dolar/TL, 18,63 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,63 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, 18,59-18,64 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,6227'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,6250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,0970'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 22,0470'ten satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 107,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0250'den işlem görüyor.
Analistler, resesyon ve enflasyon ikileminin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel piyasalarda oynaklığın arttığını ifade etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri dünkü konuşmalarında nihai faiz oranına ilişkin ipucu vermezken, ABD'de resesyon fiyatlamaları güçlenmeye devam ediyor.
Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.
Yarın yayımlanacak Fed'in toplantı tutanakları öncesinde piyasaların dalgalı seyrini sürdürmesinin beklendiğini ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve tüketici güven endeksi ile ABD'de Ricmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106,2'nin destek, 108'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız