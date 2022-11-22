Bakan Akar: TSK'den toplam 24 bin 706 kişi FETÖ nedeniyle ihraç edildi

FETÖ ile mücadeleye de değinen Akar, "15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemize, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde kararlılıkla devam edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Askeri öğrenci alım faaliyetlerini de titizlikle sürdürdüklerini belirten Akar, Milli Savunma Üniversitesinin, TSK'de görev alacak personeli en modern tesislerde ve en iyi imkanlarla yetiştirmek için çalışmalarına başarıyla devam ettiğini vurguladı.

Savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirildiğini, bu alanda yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'ler seviyesine yaklaştırdıklarını dile getiren Akar, "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, artık milli piyade tüfeklerimizi, ÇNRA'larımızı, Fırtına obüslerimizi, İHA/SİHA/TİHA'larımızı, ATAK helikopterlerimizi, fırkateynlerimizi ve savaş gemilerimiz ile akıllı hassas mühimmatımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Cin şişeden çıktı. En kısa zamanda kendi uçağımızı da tankımızı da yapacağız." sözlerini sarf etti.