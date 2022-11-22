SGK kayıt dışı mücadeleye hız verdi

İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım
İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
Sponsorlu İçerik
CHP'de milletvekili adayı olacak parti yönetcileri için istifa şartı
CHP'de milletvekili adayı olacak parti yönetcileri için istifa şartı
Başkentin 2023 yılı bütçesi 58 milyar 227 milyon 650 bin lira
Başkentin 2023 yılı bütçesi 58 milyar 227 milyon 650 bin lira
Şehit babasının izinden giden kadın, güvenlik korucusu oldu
Şehit babasının izinden giden kadın, güvenlik korucusu oldu
Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmen görev yapıyor
Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmen görev yapıyor
Altının gram fiyatı 1.043 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.043 lira seviyesinden işlem görüyor
İŞKUR'da usulsüzlük soruşturmasında 35 şüpheli gözaltına alındı
İŞKUR'da usulsüzlük soruşturmasında 35 şüpheli gözaltına alındı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darbedildi
Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darbedildi
Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği kuruldu
Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği kuruldu
Sekiz ilde KPSS operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Sekiz ilde KPSS operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Borsa hem kazandı hem kazandırdı: Halka açılan kaynak buldu
Borsa hem kazandı hem kazandırdı: Halka açılan kaynak buldu
Katar'a yapılan dayatmanın başrolünde İngiltere var
Katar'a yapılan dayatmanın başrolünde İngiltere var
Öğretmenler, öğretmenevi restoranlarından indirimli yararlanacak
Öğretmenler, öğretmenevi restoranlarından indirimli yararlanacak
Bakan Akar açıkladı: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz
Bakan Akar açıkladı: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz
Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakanlıktan genelge: Cinsel suçlara özel savcı bakacak
Bakanlıktan genelge: Cinsel suçlara özel savcı bakacak
TSK misliyle karşılık veriyor: Küçük Hasan'ın ve şehit öğretmenin ismi obüs mermisinde
TSK misliyle karşılık veriyor: Küçük Hasan'ın ve şehit öğretmenin ismi obüs mermisinde
YÖK'ten 50-d'lilere ek süre konusunda Genelge!
YÖK'ten 50-d'lilere ek süre konusunda Genelge!
Bakan Özer açıkladı: Bu hafta Karkamış'ta okullar tatil edilecek
Bakan Özer açıkladı: Bu hafta Karkamış'ta okullar tatil edilecek
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte haftanın yalan haberleri
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem başlayacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem başlayacak
İçişleri Bakanlığı ile MEB arasında işbirliği protokolü
İçişleri Bakanlığı ile MEB arasında işbirliği protokolü
Bakan Koca: 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Bakan Koca: 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Pençe-Kılıç'ta kara harekatı sinyali
Erdoğan'dan Pençe-Kılıç'ta kara harekatı sinyali
PKK Karkamış'a roketle saldırdı, 3 kişi hayatını kaybetti
PKK Karkamış'a roketle saldırdı, 3 kişi hayatını kaybetti
YÖK'ten 35 yaş üstü kadınlar için üniversiteye girişte 'ek kontenjan'
YÖK'ten 35 yaş üstü kadınlar için üniversiteye girişte 'ek kontenjan'
Altının gram fiyatı 1.045 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.045 lira seviyesinden işlem görüyor
Advertisement
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

SGK kayıt dışı mücadeleye hız verdi

Kayıt dışı istihdamla mücadelesini sürdüren Kurum, bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışanı denetledi- 1100 iş yeri ve 38 bin 643 çalışan için toplam 762 milyon lira cezai işlem uygulandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 11:10, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 11:07
Yazdır
SGK kayıt dışı mücadeleye hız verdi

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışanı denetledi. Kayıt dışı olduğu tespit edilen 1100 iş yeri ve 38 bin 643 çalışan için toplam 762 milyon lira ceza kesildi.

Kayıt dışı istihdamla mücadeleye aralıksız devam eden SGK, bu kapsamda sosyal güvenlik denetmenleri eliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Özelikle kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu illere odaklanan kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alıyor.

2007'de yüzde 45 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, yürütülen etkin mücadeleyle yüzde 33 seviyesine kadar düşüren Kurum, Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışan denetleyen Kurum, 1100 kayıt dışı iş yeri ve 38 bin 643 kayıt dışı istihdam tespit etti. Bu usulsüzlükler için toplam 762 milyon lira ceza uygulandı.

- Sistemdeki sigortalı sayısı 25 milyon

Ağustos ayı itibarıyla SGK'ye kayıtlı 18 milyon 921 bin 4/a (işçi), 3 milyon 179 bin 4/b (esnaf) ve 3 milyon 217 bin 4/c (memur) statüsünde olmak üzere 25 milyonun üzerinde aktif sigortalı bulunuyor.

Buna karşın, sistemde dosya bazında 13 milyon 48, kişi bazında ise 13 milyon 849 pasif sigortalı yer alıyor. Bu rakamlarla Kurumun aktif-pasif oranı 2022 yılı itibarıyla 1,94 düzeyinde seyrediyor. Bu da sistemde 1 emekliye karşılık 2 çalışanın bulunduğu anlamına geliyor.

- Yıl sonu finansman açığı tahmini 88 milyar lira

SGK'nin 2022 yılı sonu itibarıyla gelirlerinin 952 milyar 599 milyon lira, giderlerinin 1 trilyon 40 milyar 861 milyon lira, açık finansmanın ise 88 milyar 262 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

Kurumun 2023 yılı için ise gelirlerinin 1 trilyon 523 milyar 12 milyon lira, giderlerinin 1 trilyon 582 milyar 204 milyon lira, açık finansmanının ise 59 milyar 192 milyon lira olması bekleniyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Sosyal güvencesi olmayan kalmadı: Kronik hastaya da gebeye de destek var
Sosyal güvencesi olmayan kalmadı: Kronik hastaya da gebeye de destek var
Yeni düzenlemelerle birlikte BES'te büyümenin süreceği öngörülüyor
Yeni düzenlemelerle birlikte BES'te büyümenin süreceği öngörülüyor
EYT'de yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
EYT'de yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
Milyonlarca emekli intibak bekliyor
Milyonlarca emekli intibak bekliyor
'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak
'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak
SGK hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı
SGK hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı

Bu Habere Tepkiniz

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Tüm öğretmenlere özel 750TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim

Tüm öğretmenlere özel 750TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim
Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı için başvurular alınacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) yapıldı. ÖSYM Başkanlığı; 2022-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yayımlandığını duyurdu.
Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Küçük Osman'ı görenlerin ağzı açık kaldı!

Küçük Osman'ı görenlerin ağzı açık kaldı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi, 17 yaşında. Son halini görenlerin ağzı açık kaldı!