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Terörle mücadelede PKK, DEAŞ, FETÖ ve sol örgütlere ağır darbe

İçişleri Bakanlığınca PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik son 6 yılda yapılan operasyonlarda 792 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi- Bu yıl 15 Kasım'a kadar yürütülen çalışmalar sonucu 132'si patlayıcı madde, 17'si canlı bomba şüphelisi ve 8'i eylem hazırlığında 157 eylem engellendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 11:20, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 11:15
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Terörle mücadelede PKK, DEAŞ, FETÖ ve sol örgütlere ağır darbe

- İçişleri Bakanlığınca 1 Ocak 2016 ile 15 Kasım 2022 tarihleri arasında PKK, DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerinin 792 sözde üst düzey yöneticisinin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda örgütlere ağır darbe vuruldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "terörü bitirme" hedefiyle yapılan kesintisiz operasyonlarla terör örgütlerinin hareket alanlarının kısıtlanması, maddi desteklerinin azaltılması ve lojistik desteklerinin kesilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda terör örgütlerine yönelik son 6 yılda yapılan operasyonlarda 792 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi. Bunların 53'ü kırmızı, 34'ü mavi, 39'u yeşil, 113'ü turuncu, 378'i gri ve 175'i liste dışı kategoride yer alıyor.

Yılbaşından 15 Kasım'a kadar yapılan 128 bin 335 operasyonda ise 91'i ölü, 797'si sağ ve yaralı, 119'u teslim olmak üzere 1007 terörist etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 7 bin 178 PKK/KCK, 15 bin 530 FETÖ, 2 bin 262 dini istismar eden ve 668 sol terör örgütü üyesi 25 bin 638 kişiden 4 bin 43'ü tutuklandı.

Tutuklananların 1448'inin PKK, 2 bin 30'unun FETÖ, 476'sının dini istismar eden ve 89'unun sol terör örgütleri üyesinin olduğu operasyonlarda 1004 sığınak ve barınak tespit edildi, çok sayıda malzeme ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu 562'si ağır ve uzun namlulu 800 silah, 213 mayın ve el yapımı patlayıcı, 999 el bombası, 325 kilogramı plastik 7,32 ton patlayıcı, 378 bin 712 mühimmat ele geçirildi ve 6 bin 617 köy kontrolü yapıldı.

Terör örgütlerinin finans sağlama yöntemlerini çürütmek ve finans kaynaklarını bitirmek amacıyla düzenlenen 62 operasyonda ise 101 kişi tutuklandı ve 7 milyon 917 bin 116 lira ele geçirildi.

- Terörist sayısı ilk kez 120 seviyesinde

Terör örgütü PKK'yı operasyonlarla geriletme sürecinin hızla devam ettirilmesi sonucu Temmuz 2015'te yurt içindeki terörist sayısı 2 bin 475 ile 2 bin 780 aralığındayken Kasım 2022 itibarıyla yüzde 96 düşüşle 120 seviyelerine indi.

Yılbaşından 15 Kasım'a kadar 93'ü büyük ve 385'i orta çaplı olmak üzere 113 bin 485'i kırsal ve 3 bin 214'ü şehirlerde olmak üzere 116 bin 699 operasyonda 91'i ölü, 535'i sağ ve yaralı, 107'si ikna yoluyla 113'ü teslim olmak üzere 739 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin 2'si kırmızı, 3'ü mavi, 5'i yeşil, 17'si turuncu, 22'si gri ve 20'si liste dışı olmak üzere 69'u Terörden Aranan Listesi'nde yer alıyordu.

- Eren Abluka Operasyonları ile terör örgütü PKK'ya göz açtırılmadı

11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen Eren Bülbül anısına 7 Kasım 2021'de başlatılan ve 4 Nisan 2022'de tamamlanan Eren Kış Operasyonları kapsamında 35 ayrı bölgede 31 terörist etkisiz hale getirildi, 599 mağara ve sığınak imha edildi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Daha sonra 15 Nisan 2022'de ve 1 Ekim 2022'de bitirilen Eren Abluka İlkbahar Yaz Operasyonlarında terör örgütünün 273 barına alanına yönelik 9 bin 768 operasyonda 28 sözde üst düzey yönetici olmak üzere 98 terörist etkisiz hale getirildi.

- Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları devam ediyor

Daha sonra 1 Ekim 2022'de 1600 personelin katılımıyla başlayan ve 15 Nisan 2023'te sona erecek Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 2 bin 564 operasyon yapıldı.

Bu kapsamda 4 bölgede tamamlanan ve 10 ayrı bölgede devam eden operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi ve 194 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

- Terör örgütünden teslim olanlar

Terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, terör konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması ve örgüt mensuplarının teslim olması amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetleri de yapılıyor.

Terör örgütlerine katılan kişi sayısı da 2014'te 5 bin 558 iken Kasım 2022 itibarıyla 45'e düşürüldü.

İkna çalışmaları sonucu 2016'dan bugüne kadar PKK/KCK'lı 2 bin 207, 2022'de ise 107'si ikna yoluyla 113 terörist teslim oldu.

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine katılan ailelerden 38'inin yakını, yürütülen ikna çalışmaları sonucu ailelerine kavuşturuldu.

- DEAŞ, FETÖ ve sol örgütlere operasyonların bilançosu

DEAŞ'a yönelik yılbaşından 15 Kasım'a kadar yapılan 1227 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 262 kişinin 476'sı tutuklandı, 247'si sağ olmak üzere 251 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ operasyonları kapsamında 15 Temmuz 2016'dan 15 Kasım 2022'ye kadar gözaltına alınan 339 bin 247 kişiden 102 bin 123'ü tutuklandı. FETÖ'ye yönelik yılbaşından 15 Kasım'a kadar 10 bin 150 operasyon yapıldı.

Eylem planlamaları ve örgütsel çalışmaları büyük oranda sekteye uğratılan DHKP-C, MKP, MLKP ve TKP/ML gibi sol örgütlere yönelik yılbaşından 15 Kasım'a kadar yapılan 279 operasyonda gözaltına alınan 668 kişiden 89'u tutuklandı ve 15'i sağ olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

- 2022'den bugüne kadar 157 eylem engellendi

2022'de 132'si patlayıcı madde, 17'si canlı bomba şüphelisi ve 8'i eylem hazırlığındaki terörist olmak üzere 157 eylem engellendi. Bu eylemlerin 138'i PKK, 18'i DEAŞ ve benzeri ile 1'i sol terör örgütlerince planlandı.

2021'de 170'i patlayıcı madde, 3'ü bombalı araç ve dron ile 11'i eylem hazırlığındaki terörist olmak üzere 184 eylem engellendi.

Son 3 yılda DEAŞ tarafından yapılması planlanan 25 terör eylemi engellendi. Örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına erişim engellendi.

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