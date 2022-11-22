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Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmen görev yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde en fazla öğretmenin görev yaptığı alan sınıf öğretmenliği olurken bunu İngilizce ve okul öncesi branşları takip ediyor- Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda 11 bin engelli öğretmen çalışıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 11:30, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 12:52
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Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmen görev yapıyor

- Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel okullarda 19 milyon 162 bin 35 öğrencinin eğitiminde, toplam 1 milyon 201 bin 138 öğretmen görev alıyor.

AA muhabirinin, MEB verilerinden derlediği bilgilere göre, 2003'ten 2022 yılına kadar resmi okullara 749 bin 96 öğretmen alımı yapıldı.

Resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı ise 2022-2023 eğitim öğretim yılında 1 milyon 201 bin 138 oldu. Bu öğretmenlerin 1 milyon 6 bin 75'i resmi okullarda, 195 bin 63'ü özel okullarda görev yapıyor. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısı toplam öğretmen sayısının yüzde 60'ına karşılık geldi.

Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda 115 bin 767 sözleşmeli öğretmen görev yapıyor. Bu okullarda 31 bin 480 müdür, 2 bin 559 müdür başyardımcısı, 51 bin 39 müdür yardımcısı olmak üzere 85 bin 78 yönetici bulunuyor.

Özel okullarda ise 4 bin 519 müdür, 3 bin 234 müdür yardımcısı olmak üzere 7 bin 753 yönetici yer alıyor.

- En çok sınıf öğretmeni görev yapıyor

Türkiye'de görev yapan 1 milyon 201 bin 138 öğretmenin branşlarına göre dağılımına bakıldığında, 233 bin 695 ile sınıf öğretmenleri ilk sırada yer alıyor. Sınıf öğretmenlerini, 102 bin 463 ile İngilizce, 76 bin 797 ile okul öncesi ve 60 bin 661 ile Türkçe öğretmenleri izliyor.

Bunları 53 bin 853 ile matematik, 53 bin 18 ile ilköğretim matematik, 49 bin 513 ile beden eğitimi, 48 bin 170 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri takip ediyor.

MEB'in ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2003-2022 yıllarında, engelli personel istihdamı kapsamında 7 bin 964 öğretmenin ataması yapıldı. Böylece Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda çalışan engelli öğretmen sayısı 11 bine ulaştı.

- Öğretmen maaşlarında iyileştirmeler

Bakanlıkta 9. derecenin birinci kademesindeki bir öğretmenin net maaşı 2002'de 470 lira iken 2022 itibarıyla 9 bin 651 liraya yükseltildi. Öğretmenlerin ek ders ücretinin saati ise net 39,35 lira oldu.

Ayrıca tüm öğretmenlere her eğitim öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği veriliyor. Bu kapsamda öğretmenlere bu yıl 1325 lira ödendi.

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