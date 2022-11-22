Antalya'da avukat ve müşteki yakınlarını darbeden 5 sanığa hapis cezası

Çilem Hülya Berkil'in sevgilisi tarafından öldürülmesiyle ilgili davanın 2014'teki karar duruşması sonrasında, müşteki yakınlarına ve avukatlarına saldıran sanık yakınları H.Y, Y.Y, Y.G, S.G. ve N.Ö'nün yargılanmasına devam edildi.

Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmadı, müştekilerin bazıları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme, sanıkları "kasten yaralama" suçundan 6 ay ile 1 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Sanıkların "tehdit" ve "hakaret" suçlarından beraatlerine karar verildi.

Saldıra uğrayan avukatlardan Zeliha Şengöz, duruşma sonrası gazetecilere, buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Sevgilisi tarafından 2013'te katledilen Hülya Çilem Berkil'in dosyasında gönüllü olarak avukatlık yaptığını belirten Şengöz, "Karar duruşması sonrasında saldırıya uğradık. Saldırıdan sonra 6 yıl soruşturma aşaması sürdü. Zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız bir dosyaydı. Sonunda bir karara ulaştık. Bütün sanıklar ceza aldı. Geç gelen adalet, adalet değildir. Kendimizi güvensiz hissettiğimiz anlar oluyor." diye konuştu.

Şengöz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin zor bir alan olduğunu vurgulayarak, devletin bu nedenle avukatları daha çok koruması ve yüreklendirmesi gerektirdiğini dile getirdi.

- Olay

Ankara'dan Antalya'ya tatile gelen Çilem Hülya Berkil (30) ile arkadaşı Abdurrahman Gazi Göçer (37) arasında 26 Ağustos 2013'te araçla Ankara'ya döndükleri sırada tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Göçer'in üzerine benzin dökerek ateşe verdiği iddia edilen genç kadın hayatını kaybetmiş, tutuklanan Göçer 14 Haziran 2014'te müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar duruşması sonrasında, sanık yakınları müşteki yakınlarına ve avukatlarına saldırmıştı.