Başkentin 2023 yılı bütçesi 58 milyar 227 milyon 650 bin lira

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında, ABB Meclisi kasım ayı 15'inci birleşimi meclis konferans salonunda yapıldı.

ABB TV ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve 12 saat süren Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, ilk olarak ulaşım esnafına yapılan gelir desteği ödemelerinin 15 Şubat 2023'e kadar devam etmesini içeren ABB Başkanlık teklifi görüşmeye açıldı.

Teklife ilişkin söz alan ABB Meclisi Ulaşım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sincan Meclis üyesi Nihat Yalçın, teklifi son anda meclise sunulduğu için inceleme fırsatı bulamadıklarını belirterek, Yavaş'ın teklifi ulaşım esnafı ile müzakere ederek meclise getirdiği düşüncesiyle destekleyeceklerini aktardı.

AK Parti Grubu olarak ulaşım esnafının her zaman yanında olduklarını belirten Yalçın, "Ancak bununla ilgili daha önce komisyon başkanı olarak önerilerimi burada söylemiştim. Konya, Bursa ve İstanbul modeli gibi şu anda mevcutta uygulanan modeller söz konusudur. Biniş başına verilecek ücret desteği olabilir ya da İstanbul'da uygulandığı gibi bu araçların kiralanması noktasında kalıcı bir çözüme kavuşturulması da olabilir. Gerekirse bu konuda komisyon olarak mesai harcamaya hazırız." diye konuştu.

Müzakerelerin ardından oylamaya sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

- 2023 yılı performans programları kabul edildi

Yavaş'ın oylamaya sunduğu ABB, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2023 yılı performans programlarını içeren komisyon raporu "oy birliğiyle" kabul edildi.

Gündemdeki maddelerin oylanmasının ardından, Plan ve Bütçe Komisyonunca tanzim edilen ABB'nin 34 milyar, ASKİ'nin 15 milyar 477 milyon 650 bin lira ile EGO Genel Müdürlüğünün 8 milyar 750 milyon lira olmak üzere 58 milyar 227 milyon 650 bin lira olarak hazırlanan 2023 mali yılı bütçe kesin hesabının müzakeresine geçildi.

Yavaş, ABB ve bağlı kuruluşların 2023 mali yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumun ardından geçen aylarda bulunmadığı meclis oturumlarında kendisine yöneltilen iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclisin geçen aylarda suda yüzde 50 indirim yapılması için almış olduğu kararın, ilgili belediye kanunlarını ve Sayıştay raporlarını gerekçe göstererek "kanunsuz" olduğunu öne süren Yavaş, "Bu şuna benziyor. Örneğin, ABB'de çoğunluğa dayanan belediye meclisi bir karar alıyor ve Ankara'nın ismini değiştiriyor. Bu kararı alırsanız çoğunluk kararı almış olur. Ama hukuki midir, geçerli midir?" ifadelerini kullandı.

- ABB'nin şirketlerine 1 milyar 790 milyon 250 bin lira verildi

Bütçe kesin hesabına ilişkin söz alan ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, hazırlanan komisyon raporu hakkında üyelere bilgi verdi. Akdemir, 2022 mali yılı bütçesinde ABB, ASKİ, EGO ve şirketlerd verilen miktarın 2023 mali yılı bütçesinde sadece ABB'ye ayrıldığına dikkati çekti.

ABB'nin şirketlerinin 2023 mali yılı bütçesinin 1 milyar 790 milyon 250 bin lira olduğunun bilgisini veren Akdemir, "Yani Sayın Mansur Başkanın 2023 yılında kullanacağı bütçe 60 milyar 17 milyon 900 bin lira olacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ile MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Yavaş'ın görevde bulunduğu süre içinde kente eser kazandıramadığını ve 2023 mali yılı bütçesinde Başkentte Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel etkinlik ya da projelerin yapılması için kaynak ayrılmadığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar da ülkedeki ekonomik koşulların suda indirim yapılması için elverişli olmadığını ifade ederek, Yavaş'ın sosyal belediyecilik alanında başta olmak üzere birçok alanda takdir edilmesi gereken çalışmalara imza attığını kaydetti.

Katip üyeler, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda yer alan cetvelleri okudu. Yapılan oylamada, ABB, ASKİ ve EGO'nun 2023 mali yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Yavaş, 12 Aralık pazartesi günü saat 18.00'de toplanmak üzere, kasım ayı oturumunu kapattı.