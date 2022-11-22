Edirne'de 2 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 12:47, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 12:48
Jandarma ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ş.S. ve M.S. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.S'nin FETÖ, M.S'nin terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan dosyalarının bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız