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İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 35,47 olarak ölçüldü

Alibeyköy yüzde 18,51, Kazandere 11,79, Pabuçdere ise 3,38'lik oranla su seviyesi en düşük 3 baraj oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 13:20, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 13:21
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İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 35,47 olarak ölçüldü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,47 ile son 12 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,47 olarak ölçüldü. Barajlardaki su oranı 2020'de aynı tarihlerde yüzde 26,34, 2016'da ise 35,17 olarak gerçekleşti.

Verilere göre kentin bir bölümünde etkili olan yağışlar barajlara yüzde 0,07'lik bir artış getirdi.

Barajlardaki su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,72, Terkos'ta yüzde 40,52, Sazlıdere'de yüzde 41,60, Alibeyköy'de yüzde 18,51, Büyükçekmece'de yüzde 42,73, Ömerli'de yüzde 37,04 Darlık'ta yüzde 36,29, Elmalı'da 39,46, Kazandere'de 11,79, Pabuçdere'de 3,38 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 308 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şu ana kadar kente verilen su miktarı 985,98 milyon metreküp olurken, İstanbul'da günlük ortalama su tüketimi ise 3 milyon 30 metreküp seviyesinde.

- Darlık Barajı'nın kollarında sular çekildi

Diğer yandan İSKİ verilerine göre, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den bu yılın 10 aylık bölümünde 285 milyon metreküp su alındı.

Barajlardaki doluluk oranı, bugünün tarihi baz alındığında, 2012'de yüzde 46,15, 2013'te yüzde 39,67, 2014'te yüzde 38,12, 2015'te yüzde 64,82, 2016'da yüzde 35,17, 2017'de yüzde 55,36, 2018'de yüzde 48,64, 2019'da yüzde 36,79, 2020'de 26,34 ve 2021'de 41,77 oldu.

Öte yandan, İstanbul'un önemli su kaynaklarından Şile Darlık Barajı AA tarafından görüntülendi. Su seviyesi yüzde 36'ya inen Darlık Barajı'nın bazı kollarında suyun büyük oranda çekildiği, kuraklığın belirginleştiği görüldü.

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