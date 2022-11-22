Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen defnedildi

Öğretmen Alkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Nizip ilçesindeki Hz. Ali Camisi'ne getirildi. Bu sırada Alkan'ın annesi Hayriye ve babası Mustafa ile kardeşleri Muhammet, Yunus Emre ve Abdülkadir Alkan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve görevliler aileyle yakından ilgilendi. Ayşenur öğretmenin naaşının önüne, üzerinde fotoğrafı, Türk bayrağı ve "24 Kasım Öğretmenler Günün kutlu olsun şehidim" yazılı çiçek bırakıldı.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alındı. Ayşenur öğretmenin cenazesi, tekbirler eşliğinde omuzlara alınarak götürüldüğü Nizip Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Ayşenur öğretmenin mezun olduğu Hüseyin Yalçın Çapan Anadolu Lisesi öğrencileri, cenaze taşınırken büyük Türk bayrağı açtı.

Törene, Ayşenur Alkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir Polat, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Alkan'ın görev yaptığı Kocatepe İlkokulu öğretmenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlerce dün Karkamış ilçe merkezine atılan havan-roketlerin isabet ettiği Kocatepe İlkokulundaki öğretmen Ayşenur Alkan hayatını kaybetmişti.