'Kazara kendini vurduğu' öne sürülen akademisyenin ölümüyle ilgili iki meslektaşına dava

Benzine 1,16 TL indirim yapıldı
Benzine 1,16 TL indirim yapıldı
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
Sponsorlu İçerik
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi açıklandı
Bakanlıktan '78 ilde icra dairesi açılacak' iddialarına açıklama
Bakanlıktan '78 ilde icra dairesi açılacak' iddialarına açıklama
KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan harekat mesajı: En kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan harekat mesajı: En kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız
Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı
Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı
Devlet Bahçeli: Sisi ile kalmamalı Esad ile de görüşülmeli
Devlet Bahçeli: Sisi ile kalmamalı Esad ile de görüşülmeli
İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım
İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım
CHP'de milletvekili adayı olacak parti yönetcileri için istifa şartı
CHP'de milletvekili adayı olacak parti yönetcileri için istifa şartı
Başkentin 2023 yılı bütçesi 58 milyar 227 milyon 650 bin lira
Başkentin 2023 yılı bütçesi 58 milyar 227 milyon 650 bin lira
Şehit babasının izinden giden kadın, güvenlik korucusu oldu
Şehit babasının izinden giden kadın, güvenlik korucusu oldu
Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmen görev yapıyor
Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmen görev yapıyor
Altının gram fiyatı 1.043 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.043 lira seviyesinden işlem görüyor
İŞKUR'da usulsüzlük soruşturmasında 35 şüpheli gözaltına alındı
İŞKUR'da usulsüzlük soruşturmasında 35 şüpheli gözaltına alındı
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darbedildi
Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darbedildi
Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği kuruldu
Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği kuruldu
Sekiz ilde KPSS operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Sekiz ilde KPSS operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Borsa hem kazandı hem kazandırdı: Halka açılan kaynak buldu
Borsa hem kazandı hem kazandırdı: Halka açılan kaynak buldu
Katar'a yapılan dayatmanın başrolünde İngiltere var
Katar'a yapılan dayatmanın başrolünde İngiltere var
Öğretmenler, öğretmenevi restoranlarından indirimli yararlanacak
Öğretmenler, öğretmenevi restoranlarından indirimli yararlanacak
Bakan Akar açıkladı: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz
Bakan Akar açıkladı: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz
Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakanlıktan genelge: Cinsel suçlara özel savcı bakacak
Bakanlıktan genelge: Cinsel suçlara özel savcı bakacak
TSK misliyle karşılık veriyor: Küçük Hasan'ın ve şehit öğretmenin ismi obüs mermisinde
TSK misliyle karşılık veriyor: Küçük Hasan'ın ve şehit öğretmenin ismi obüs mermisinde
YÖK'ten 50-d'lilere ek süre konusunda Genelge!
YÖK'ten 50-d'lilere ek süre konusunda Genelge!
Bakan Özer açıkladı: Bu hafta Karkamış'ta okullar tatil edilecek
Bakan Özer açıkladı: Bu hafta Karkamış'ta okullar tatil edilecek
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte haftanın yalan haberleri
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem başlayacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem başlayacak
Advertisement
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Kazara kendini vurduğu' öne sürülen akademisyenin ölümüyle ilgili iki meslektaşına dava

Erzurum'da araştırma görevlisinin havalı tüfekle atış yaptıkları esnada ölmesinin ardından "kazara kendini vurduğu"nu iddia eden ve sonrasında bu ifadelerini değiştiren akademisyen karı koca hakkında "İhmali davranışla ölüme sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 13:30, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 13:31
Yazdır
'Kazara kendini vurduğu' öne sürülen akademisyenin ölümüyle ilgili iki meslektaşına dava

- Erzurum'da bir araştırma görevlisinin havalı tüfekle atış yapıldığı sırada hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, akademisyen çiftin "İhmali davranışla ölüme sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yakutiye ilçesinde 22 Temmuz'da atış yapmak için gittikleri yerde araştırma görevlisi Elif Gölveren'in (35) havalı tüfekle vurularak ölmesiyle ilgili akademisyen A.U. ve M.G.U. hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık A.U. ve kovuşturma aşamasında tahliye edilen eşi M.G.U'nun ifadelerine de yer verildi.

Sanıkların emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde, Gölveren ile önceden de atış yaptıklarını ve olayın gerçekleştiği tarihteki atışa ise maktulün önerisiyle gittiklerini, sırayla atış yaptıktan sonra hedefleri düzeltirken ateş sesi üzerine geri döndüklerinde Gölveren'in yaralandığını ve "kendisini vurduğu"nu söyledikleri belirtildi.

Sanıkların ifadelerindeki çelişkiler ile Gölveren'in kendini vurma ihtimalinin çok zor olması ve bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlatılan iddianamede, sanıkların ifadelerine itibar edilmediği, olayın sanıklardan biri tarafından gerçekleştirildiği düşünülerek tutuklandıkları kaydedildi.

İddianamede, sanıkların talebi doğrultusunda yeniden alınan ifadelerinde, Gölveren'in kendisini vurmadığını, olayın A.U'nun elinde bulunduğu sırada tüfeğin kapatılması sonrasında birden ateşlenmesi sonucu kaza ile gerçekleştiğini, korktukları ve o an içinde bulundukları psikolojiyle ilk ifadeyi verdiklerini beyan ettikleri belirtildi.

İkinci ifadede sanıkların olayın oluş şeklindeki zamansal süreci çelişkili anlattığına işaret edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"M.G.U, ambulans gelmeden önce olayın gerçek şekilde anlatılmamasını kararlaştırdıklarını söylemişse de A.U, konunun ambulans geldikten sonra konuşulduğunu ve olayın bu şekilde olması gerektiği yönünde kararlaştırma yaptıklarını ve sonrasında kurgu şeklinde hikayesini aralarında kararlaştırdıklarını beyan etmiştir. Diğer çelişki ise olayın olduğu sırada maktulle tüfek namlusu arasındaki mesafenin M.G.U'nun ifadesinde 5-10 santimetre, A.U'nun ifadesinde ise yaklaşık 50 santimetre olduğunu ifade etmesidir ayrıca 112'nin olay yerinden ayrılma ve kendilerinin polis tarafından götürülmeleri zamanı hususunda farklı ifadeler verdikleri görülmüştür."

- Elif Gölveren'in kıyafetlerinde atış artıklarına rastlanılmadı

İddianamede, Kriminal Polis Laboratuvarından alınan rapora göre, Gölveren'in kıyafetlerinde yapılan incelemede atış artıklarına rastlanmadığı, atış artıklarının dağılım yoğunluğuna göre uzak atış mesafesinden yapıldığı yönünde kanaat bildirildiği ve tüfekle ilgili atış yapmak amacıyla kurulumun gerçekleşmesi, kurulum sonrası kendiliğinden aktif duruma geçen emniyet mandalının pasif duruma getirilmesi ve tetiğe yeterli baskı uygulanması suretiyle çapına uygun saçma tanelerini atabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

"Olayın kasten işlendiğine dair iddiaların savunmasız kaldığı, bu haliyle kazayla meydana geldiğinin anlaşıldığı, eylemin kaza ile yapıldığı hususunda bir tereddütün bulunmadığı" ifadesine yer verilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Toplanan deliller ve sanık ifadeleri bir araya getirildiğine eylemin A.U. tarafından gerçekleştirildiği ve A.U'nun elinde bulunan tüfeğin ateş almasıyla ölümün meydana geldiği ancak burada A.U'nun eyleminin bilinçli taksir şeklinde olduğu, raporda tüfeğin içine saçma tanesi konulduktan sonra kapatılmasıyla patlamayacağı, tüfeğin emniyet mandalının açılmasıyla ateşe hazır hale geldiği, diğer ihtimallerin mümkün olmadığının uzmanlık raporunda belirtildiği, bu haliyle A.U'nun elinde tüfek bulunduğu sırada emniyet mandalı açık şekilde tuttuğu sırada tetiğe bir anda teması sonucunda ateşlenmenin meydana geldiği, A.U'nun bu şekilde maktule doğru tüfeği tutmasının da bilinçli taksir sonucunu doğuracağı, A.U'nun her an ateşlenme ihtimalinin olacağını tahmin ederek hareket etmesi gerekirken bu konuda ağır düzeyde ihmalde bulunarak taksirle eyleme neden olduğu ve A.U'nun bilinçli taksir altındayken maktule doğru tüfeğin ateş aldığı değerlendirilmiştir."

- "Sanıkların polise gerçek dışı hikayeye dair ifadelerde bulundukları belirlenmiştir"

İddianamede, sanıkların ihmali davranışta bulunma ihtimalinin tespiti açısından zamansal sürecin çok önemli olduğuna vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların telefonlarından elde edilen fotoğraflarda en son çekilen fotoğrafın 19.34 olduğu, bundan sonra görüntünün olmadığı, sanıkların her ne kadar olay olur olmaz 2-3 dakika içinde 112'yi aradıklarını beyan etmişlerse de bu durumda dahi en son fotoğraf karesiyle olayın olduğu süre açısından 15 dakikalık bir fark bulunduğu, 112'nin aranma saatinin 19.53 olduğu, sanıkların maktulü ilk önce arabaya taşımaya çalıştıkları ve sonrasında yaralanmasının ağır olması sebebiyle 112'yi aradıklarını düşünecek olursa, ifadelere göre olayın 19.50-51 sıralarında olmuş olabileceğini göstermektedir ancak olayın daha önceki dakikalarda olmuş olabileceği ve bu durumun da maktul şahsın hayati tehlikesini daha da artırmış olabileceği göz ardı edilmemelidir."

Sanıkların ikinci ifadelerinde birbirlerinden farklı olarak kurgunun ambulans gelmeden önce ve sonra olduğunu söyleyerek çelişkide bulunduklarına dikkat çekilen iddianamede, "Deliller ışığında sanıkların ambulans gelmeden önce bu durumu kararlaştırdıkları ve aralarında kurgu oluşturarak polise gerçek dışı hikayeye dair ifadelerde bulundukları belirlenmiştir. Çağrı merkezi ses kayıtları incelendiğinde M.G.U'nun görevliye gerçek durumu söylemediği düşünüldüğünde sanıkların 112'yi aramadan önce kararlaştırma içine girmiş olabilecekleri ihtimalini kuvvetlendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmelere yer verildi:

"A.U'nun bilinçli taksirle Gölveren'i havalı tüfekle vurduğu, M.G.U'nun olaydaki gerçekleri gizlemek için olay kurgusu oluşturarak bunu A.U'ya kabul ettirdiği, maktulün kendisini vurduğu yönündeki kurgu işleminin M.G.U'nun olaydaki sorumluluğunu ortaya çıkardığı, tüm deliller sonucunda olayın ihmalle ölüme neden olma suçunu oluşturacağının değerlendirildiği, sanıkların olayın meydana gelmesinden sonra ihmali davranışlarda bulunarak maktulün ölüm sürecini hızlandırdıkları, maktulün olay sonrasında yaşama ihtimalinin tespiti mümkün olmayacaksa da atılı suç açısından sanıkların belli bir yönde icrai davranışta bulunma yükümlüğü altında bulundukları, olayda ise sanıkların kurguyu oluşturma süreleri içinde bu yükümlülüğe aykırı davrandıklarının bilincinde olduklarına kanaat getirildiği ancak bunun sonucunda bir insanın ölebileceği, objektif özen yükümlülüğüne aykırı olarak öngöremedikleri anlaşılmıştır."

İddianamede, sanıklar A.U. ve M.G.U'nun "İhmali davranışla ölüme sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
3 tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu'
3 tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu'
İstanbul Havalimanı'nda intihar etmişti: Liberyalı diplomatın midesinden uyuşturucu çıktı
İstanbul Havalimanı'nda intihar etmişti: Liberyalı diplomatın midesinden uyuşturucu çıktı
Hacizli araçların şerhini rüşvet alarak kaldıran icra memuru tutuklandı
Hacizli araçların şerhini rüşvet alarak kaldıran icra memuru tutuklandı
Kastamonu'da devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
Kastamonu'da devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
Şehit babasının izinden giden kadın, güvenlik korucusu oldu
Şehit babasının izinden giden kadın, güvenlik korucusu oldu
Antalya'da avukat ve müşteki yakınlarını darbeden 5 sanığa hapis cezası
Antalya'da avukat ve müşteki yakınlarını darbeden 5 sanığa hapis cezası

Bu Habere Tepkiniz

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Tüm öğretmenlere özel 750TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim

Tüm öğretmenlere özel 750TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim
Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı için başvurular alınacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) yapıldı. ÖSYM Başkanlığı; 2022-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yayımlandığını duyurdu.
Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Küçük Osman'ı görenlerin ağzı açık kaldı!

Küçük Osman'ı görenlerin ağzı açık kaldı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi, 17 yaşında. Son halini görenlerin ağzı açık kaldı!