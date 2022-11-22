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Devlet Bahçeli: Sisi ile kalmamalı Esad ile de görüşülmeli

Grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesini değerlendirdi. Bu temasın doğru olduğunu belirten MHP Lideri, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşülmesi için gerekli ortamın oluşturulması gerektiğini kaydetti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 13:36, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 13:38
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Devlet Bahçeli: Sisi ile kalmamalı Esad ile de görüşülmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında iç ve dış siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmeye değinen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşme vasatı (ortamı) açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır." dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin Irak, Suriye ve Mısır ile geçmişten gelen önemli bağları olduğunu belirtirken, "Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak, bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müsbet, geliştirici ve samimi dialoglar kurması aynı zamanda 2023'ün hedefleriyle müzahirdir" diye konuştu.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine iki gün önce başlatılan Pençe-Kılıç harekatına da değinen Bahçeli, "Havadan başlatılan operasyonların kara gücümüz dahil edilerek tamamlanmasını da ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD TÜRKİYE'YE CEPHE ALDI"

"Harekatta terör örgütünün sığınakları, depoları, inleri tahrip ve imha edilmiştir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bizim terörle mücadelemiz küresel güçlerle mücadeledir. Türkiye'nin iç politikası ABD'nin dış politikasıdır. PKK-YPG'yi kara gücü olarak isimlendiren, bütçesinden kaynak ayıran ABD, Türkiye'ye açık cephe almıştır. Bu cepheyi görüyoruz. Reste rest diyecek yürekliliği gösteriyoruz."

"ZAM YAPANIN FETÖ İLİŞKİSİ ARAŞTIRILMALI"

Bahçeli'nin gündeminde gıda fiyatlarındaki artış da vardı. Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzura 'tahammülsüzlük' olduğunu söyleyen MHP lideri, "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisi titizlikle araştırılmalı" dedi.

Bahçeli şöyle devam etti:

"Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalan, sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir, bu vazife de bihakkın yerine getirilecektir."

"BORSADA YÜKSELİŞ SÜRECEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'daki yükseliş ile ilgili bir açıklama yapmış ve vatandaşları uyarmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kabul edilemez olduğunu dile getiren Bahçeli, "Yatırımcıları korkutan, İstanbul Borsası'nın cazibesine ve saygınlığına gölge düşürmeye tevessül eden Kılıçdaroğlu sorumsuzdur, şuursuzdur" dedi.

MHP lideri, "İstanbul Borsası'nın yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır. Borsa'ya bizim güvenimiz tamdır. İstanbul Borsası yerli ve yabancı yatırımcılar için en güvenli limandır" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Ücretli, sözleşmeli hiçbir öğretmen kalmamalı hepsi kadroya geçirilmeli. Öğretmenlerimizin haklı taleplerini biliyor ve çözüm için elimizi taşın altına koyacağımızı ifade ediyoruz.

İhanet bir hak değildir. Kötülük bir hak değildir. Suç işlemek bir hak değildir. İnsan öldürmek hak değildir. Biz düşünce serbestliğine, big başkasının güvenlik sınırlarını ihlal etmedi sürece saygılıyız. Küfür bir hak değil, bir ahlak sorunudur. Terör bir ağır bir insanlık suçudur. Temel hak ve hürriyetler ekseninde mangalda kül bırakmayanların hedefi nedir?

LGBT'yi desteklemek bir hak mıdır, sapkınlık mıdır? İstiklal Caddesi'nde bomba ile bebek arabası devirmek bir hakkın konusu mudur, şerefsizliğin göstergesi midir? Türk milleti hakkını yedirmeyecek, haksızlığa boyun eğmeyecektir. Hain emellerin hak söyleminin altında kalırsak önce şerefimizden sonra vatanımızdan olacağımız bir tarih gerçeğidir.

"HAREKAT MEŞRU BİR HAK"

Tek bir teröristin yaşamasına dahi artık göz yumamayız. 19 Kasım 2022 gecesi icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı Türkiye'nin ve Türk milletinin hukuki ve meşru bir hakkıdır.

MECLİS'E SIZMIŞ DÜŞMAN BAKİYESİ

Bu harekata karşı gelen, bu harekatın durdurulmasıyla ilgili dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM'ne sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi parti görünümlü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır.

"AYM NEYİ BEKLİYOR?"

Bu bölücü şebeke kapatılmasın da Hazine'den aldığı yardımlarla teröristlere para aktarmaya devam mı etsin? Buna göz mü yumalım? Fahiş adaletsizliğe sesimiz çıkmasın mı? Anayasa Mahkemesi'nin hala neyi beklediğini sormayalım mı?

HDP, Türk siyasetine tuzaklanmış zaman ayarlı bombadır. Bu bomba ya bombacıların elinde patlayacak ya da patlatılacaktır. 2023 yılında bölücü siyasete artık son verilmelidir.

CHP'Yİ HDP'DEN AYRI GÖRMEMİZ HAYAL ÖTESİ

İlle de siyaset yapalım diyorlarsa, toplasınlar büyük kongrelerini, iltihak ve irtica etsinler tek yumurta ikizleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Nasıl olsa siyasetleri aynıdır, tıynetleri aynıdır, niyetleri aynıdır, melanet hedefleri de aynı kavşağa açılmaktadır. Buradan baktığımızda CHP'yi HDP'den, HDP'yi de CHP'den ayrı görmemiz, ayrı tutmamız hayal ötesi bir durumdur.

"TERÖRÜN DÜMEN SUYUNA GİTMELERİ UTANÇ"

CHP'yi HDP'den ayrı tutmamız hayal ötesi bir durumdur. Türkiye'nin karşı cephesinde konuşlanmak hainliktir. İstiklal Caddesi'ndeki saldırının 2023 seçimleriyle alakalı olduğunu iddia edenler albayrağın gölgesinde duramaz. CHP ve İYİ Parti'nin HDP'den ne farkı var? PKK'lı teröristler her şeyi itiraf etmişken zillet ittifakının terörün dümen suyuna gitmesi utançtır.

"MÜSTEHAK SONUÇLARLA YÜZLEŞTİRECEĞİZ"

Teröristlere ve destekçilerine sesleniyorum; ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi, müstehak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz."

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