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ÖSYM Başkanı Ersoy, kurumun 49. yılında yeni hedefleri anlattı

ÖSYM Başkanı: (KPSS) Ağustos itibarıyla yeni sınav takvimimizi açıkladık. Bir sonraki sınavın yapılacağı 45 günlük süre içerisinde yaklaşık 1000 öğretim üyesi tarafından 7/24 esasına göre çalışarak 10 binin üzerinde yeni soru hazırladık. 18 Eylül'de başlayan KPSS'deki yoğun sürecimiz, 6 Kasım itibarıyla sona erdi ve bu sınavda 2 bin dolayında soru kullandık. Şükürler olsun ki hiçbir sorun olmadan süreçler tamamlanmış oldu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 14:11, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 15:05
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ÖSYM Başkanı Ersoy, kurumun 49. yılında yeni hedefleri anlattı

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, her yıl ortalama 10 milyon adaya ulaşan kurumu kalite yönetim sistemleri ve yeni başlattıkları Dijital Dönüşüm Projesi ile daha da geliştireceklerini belirterek, "ÖSYM sınavlarına giren kardeşlerimizin emekleri bize emanettir. Bu emanetlere halel gelmesine kesinlikle müsaade etmeyiz." dedi.

ÖSYM'nin kuruluşunun 49. yıl dönümü dolayısıyla, Bilkent yerleşkesinde, Prof. Dr. Ersoy ve merkez çalışanlarının katılımıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmasına, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı.

ÖSYM'de güçlü ve senkron bir ekip olma vurgusunu, Ford Motor'un kurucusu Henry Ford'un, "Bir araya gelmek başlangıç, birlikte kalmak ilerleme ve birlikte çalışmak başarıdır." sözleriyle yapan Ersoy, ÖSYM ailesinin ve ekibinin gücünün ve başarı hikayelerinin ekip olma ruhu içerisinde yattığını belirtti.

Kurumun kutlama etkinliklerini gelenekselleştireceklerini, gelecek sene 50. yıl vesilesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar düzenleyeceklerini anlatan Ersoy, merkez çalışanlarına, "Bizler, sadece yönetimlerde görev alıyoruz. Hep beraber bu işi başaracağız ve ÖSYM yeni başarı hikayelerine imza atacak." diye seslendi.

Başkan Ersoy, uluslararası standartlarda sınav yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, kurumun en eski ve en yeni çalışanlarına plaket verdiği törende, tüm çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

- "En ufak aksaklık oluşmaması için büyük titizlikle çalışıyoruz"

ÖSYM Başkanı Ersoy, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası standartlarda sınav yapan ÖSYM'nin yeni yaşında, merkezin başarılarını daha yukarıya taşıma gayreti içinde olduklarını söyledi. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar büyük kapsamda, çeşitlilikte sınav yapan, aynı zamanda her yıl ortalama 10 milyon adaya ulaşan bir sınav merkezi, halihazırda dünyada mevcut değil. Biz bu mevcudiyeti, kalite yönetim sistemleri ve yeni başlattığımız Dijital Dönüşüm Projesi ile beraber daha da geliştireceğiz. Her bir bireyimizin performansını ölçecek şekilde sistemleri dijitalleştirip ÖSYM'yi var olduğu konumdan daha da yukarılara taşıyacağız."

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yarım asırlık kurum ÖSYM'yi geliştirmek adına büyük çaba içerisinde olduklarını dile getirdi.

Sınav sorularının hazırlanması, baskısı, bölgelere, ilçelere kadar gönderilmesi, sınavın uygulanması, sınavdan sonra kitapçıkların toplanması, merkeze ulaştırılması, cevap anahtarlarının okunması ve açıklanması süreçlerinin büyük bir senkronizasyon içinde gerçekleştiğini aktaran Ersoy, en ufak aksaklık oluşmaması için büyük titizlikle çalıştıklarına vurgu yaptı.

Başkan Ersoy, şöyle devam etti:

"Soruların hazırlık aşamasında en hassas tedbirleri uyguluyoruz. Bu noktada, en küçük zafiyet oluşmasına müsaade etmeyiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Hazırlanan kitapçıkların sınav yerlerine ulaştırılması noktasında bir detayı paylaşayım; kitapçıkları sınav merkezlerine gönderdiğimiz özel donanımlı tüm araçlar 24 saat esaslı olarak, merkezimizden adım adım izlenmektedir. Bu araçlarda ÖSYM'yi temsilen bir kurye, yanında bir güvenlik personeli bulunduruyoruz. Planlanan dışında bir güzergah veya hız aşımında anında müdahale ediyoruz ve olası kaza durumlarına karşı her bölgede tedbirler alıyoruz."

- "Kurumumuzun kapılarını açacağız"

Güven ve şeffaflığın en temel düsturları olduğunun altını çizen Ersoy, "Sınav güvenliğimizi bozmadan, kurumumuzun kapılarını basın mensuplarına, ilgili ve ilişkili kurumlarımıza ve eğitimcilerimize açacağız. Bütün sistemleri onlara tanıtıp, ÖSYM'nin gerçekten güvenilir bir kurum olduğunu onlara göstereceğiz." dedi.

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavlara, fertlerinden en az birinin girmediği hiçbir aile bulunmadığına işaret eden Ersoy, "Her aileye, her haneye yakından veya uzaktan dokunan ÖSYM'nin sorumluluğunun bilincindeyiz. Alanında yetkin arkadaşlarımızla bu sorumluluk çerçevesinde hareket ediyoruz. ÖSYM milletimizin bizzat kendisidir." şeklinde konuştu.

Kurumsal olarak iletişim kanallarını sonuna kadar açık tuttuklarını, web sayfaları ve sosyal medya kanalları üzerinden bilgilendirmeleri düzenli yaptıklarını anlatan Ersoy, "Bize çok çeşitli yollarla gelen tüm itirazları ve önerileri ertelemeden, zaman kaybetmeden, titizlikle inceliyoruz. Çağrı merkezimiz aktif şekilde çalışıyor. Online ortamda gelen başvuruları inceliyor ve ivedilikle dönüş sağlıyoruz. İşleyen süreçle ilgili anlaşılmayan nokta, cevapsız soru bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

- KPSS süreci

ÖSYM Başkanı Ersoy, iptal edilen 2022 KPSS'nin ardından yapılan yeni KPSS sürecine ilişkin soruya karşılık şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yapılan atamamın ardından, 4 Ağustos itibarıyla yeni sınav takvimimizi açıkladık. Bir sonraki sınavın yapılacağı 45 günlük süre içerisinde yaklaşık 1000 öğretim üyesi tarafından 7/24 esasına göre çalışarak 10 binin üzerinde yeni soru hazırladık. 18 Eylül'de başlayan KPSS'deki yoğun sürecimiz, 6 Kasım itibarıyla sona erdi ve bu sınavda 2 bin dolayında soru kullandık. Şükürler olsun ki hiçbir sorun olmadan süreçler tamamlanmış oldu. 27 Kasım'da KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavımızı yaparak KPSS sürecimizi tamamlamış olacağız. Bundan sonra da süreçleri sağlıklı bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz."

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