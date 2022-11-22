Necip Hablemitoğlu suikastını azmettiricisi: FETÖ

Zafer Ergün tarafından hazırlanan iddianamede, Hablemitoğlu'nun öldürülmeden önce FETÖ/PDY terör örgütünün gerçek yüzünü deşifre etmeye yönelik, 'Köstebek' adlı kitabın örgüt içerisinde büyük rahatsızlık uyandırdığı, bu nedenle Levent Göktaş suç örgütü tarafından öldürüldüğü belirtildi. Ankara'da bulunan evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de, MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde yapılan ikinci operasyonda emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, emekli astsubay Kamil Metin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alındı. Adı geçen kişilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli Albay Levent Göktaş'ın ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde son olarak 'FETÖ/PDY üyeliği' ve 'casusluk' suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı.

FETÖ elebaşı Gülen'de işin içinde

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen, örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu öldürmeye azmettirdiği, emekli Albay Levent Göktaş, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli Binbaşı Fikret Emek ise cinayeti işlediği suçlamasıyla 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle yargılanacak. Sanık Levent Göktaş'ın ayrıca 'suç örgütü yöneticiliğinden' 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıla kadar ceza

Görevsizlik kararına itiraz edilecek

Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Olayın üzerinden yaklaşık 20 yıl sonra dava talep edildi. Eski Yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar; Mehmet Narin ise 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hakim yargılanacak.

Mahkeme, ayrıca konunun terör çerçevesinde olduğunu belirterek, davaya terör yetkisi bulunan mahkemece görülmesi gerektiğini belirterek, görevsizlik kararı verdi. Savcılığın görevsizlik kararına itiraz edeceği de öğrenildi.