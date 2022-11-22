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'Ekim ayında hanelerimize toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdik'

"Ekim ayı içerisinde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimize toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 14:18, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 14:19
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'Ekim ayında hanelerimize toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdik'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ekim ayında toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdiklerini bildirdi.

Yanık, yazılı açıklamasında, ekim ayı içerisinde Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlı aylığı, elektrik desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri ve anaokulu yardımı gibi birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Sosyal yardımları tamamen hak temelli gerçekleştirdiklerini ifade eden Yanık, "Ekim ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer nakdi yardımlarımızı eklediğimizde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimize toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdik." dedi.

Yanık, tüm toplumu hedefleyen sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere ilişkin yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Yanık, "Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ile ekim ayı içerisinde 1 milyar liralık desteği vatandaşlarımıza sunduk." ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomik destekten sosyal hayata kadar her alanda yanında olduklarını kaydeden Yanık, "Ekim ayında toplam 2,1 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerine ulaştırdık." bilgisini paylaştı.

Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağladıklarını, bu kapsamda ekim ayı içerisinde 1,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını kaydetti.

- SED ile ailelere 350 milyon lira destek

Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini aktaran Yanık, "Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplam 350 milyon lira destekte bulunduk." açıklamasını yaptı.

Tüm il ve ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV), sosyal yardım faaliyetlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktardıklarını bildiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Ekim ayı içerisinde vakıflarımıza 231,6 milyon lira periyodik payımızı aktardık. Buna ek olarak kış öncesindeki ihtiyaçların karşılanabilmesi için ayrıca 450 milyon lira ek pay aktardık. Böylece ekim ayı içerisinde SYDV'lerimize toplam 681,6 milyon lirayı aktarmış olduk."

- Anaokulu desteğinde ilk ödemeler yapıldı

Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde anaokulu ve anasınıfına devam edecek olan çocukların desteklenmesine ilişkin Anaokulu Desteği'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz. Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı anaokuluna/anasınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 32,7 milyon lirayı MEB'e aktardık." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, Vefa Projesi ile yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını da hatırlatarak, ekim ayı içerisinde 12,3 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade eden Yanık, "Vatandaşlarımızın SGK'ya ödemesi gereken 3,2 milyar liralık tutarı Bakanlık olarak biz üstlendik." bilgisini paylaştı.

- Elektrik Tüketim Desteği verildi

Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini anımsatan Yanık, ekim ayına ilişkin toplam 290,2 milyon lira tutarında destek sağladıklarını belirtti.

Bakan Yanık, ekim ayı içerisinde gerçekleşen diğer yardımlara ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımına destek sağladık. Barınma Yardımı kapsamında 11,9 milyon lira destek verdik. Doğum Yardımı kapsamında vatandaşlarımıza 30,3 milyon lira nakdi yardım yaptık. Ayrıca eşi vefat eden kadınlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanabilmesi için de 146, 4 milyon lira destek sunduk."

Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirten Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 36,7 milyon lira yatırdıklarına işaret etti.

Anne babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Yanık, bu kapsamda 40,7 milyon lirayı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

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