Hayatını kaybeden Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 14:55, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 15:16
Uluç'un cenaze namazı, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılındı.
Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların eski başkanları Adnan Polat, Faruk Süren, teknik direktör Fatih Terim, Uluç'un ailesiyle spor, siyaset, sanat ve medya camiasından birçok isim katıldı.
Hıncal Uluç'un naaşı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız