KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/10: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 15:36, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 15:52
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
11 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2022/10 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2022/10 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal BilgilerMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız