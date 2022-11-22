Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat

Uluslararası ajanslarda yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında (TCMB) 5 milyar dolar tutarında mevduat hesabı açması için gerçekleştirilen görüşmelerde sona yaklaşıldığı aktarıldı. Habere göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, e-posta ile verdiği yanıtta, "(Türkiye Cumhuriyeti) Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat için son görüşmeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca adı açıklanmayan bir Türk yetkilinin, Suudi Arabistan ile mevduat anlaşması konusunda yürütülen görüşmelerin son aşamada olduğunu söylediği ileri sürüldü.