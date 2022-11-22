Bakan Yanık açıkladı: İşte sığınmacılara bütçeden yapılan harcama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı'nın 4'üncü fazının imza törenine katıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'un da katıldığı imza töreninde konuşan Bakan Yanık, "Ülkemiz, Suriye'deki çatışmaların başlangıcından bu yana, tarihsel birikiminin de gereği olarak, insani sorumluluk duygusuyla hareket etmektedir. 2'nci Dünya Savaşından sonra yaşanan en büyük göç dalgasına sebep olan bu savaşta Türkiye, sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmalarına uluslararası toplumun verdiği desteğe nispetle daha yüksek bir oranda katılmış ve kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcamıştır. Bu bakış açısını Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle de özetleyecek olursak; bizler, "Hiç kimseyi etnik kimliği, dini, kültürü sebebiyle geri çevirmedik. Tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın yüklediği bu görevi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA DÜNYA ÇOCUKLARI ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Bakan Yanık konuşmasının devamında, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'ye getirilen çocuklara değinerek, "Türkiye'nin, dünyada eşi az görülen bu iyilik geleneğini, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında da sürdürmesi ve bu yönde olağanüstü gayreti için Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm dünya çocukları ve insanlık adına buradan şükranlarımı arz ediyorum. Dün itibarıyla Ukrayna'dan bir grup çocuğumuzu ve onların beraberinde refakatçilerini ülkemize kabul ettik ve onları bir anlamda güvenliğe eriştirmiş olduk. Çalışmalarımızda yanımızda yer alan Avrupa Birliği'yle iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'920 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ OKULLAŞTIRILDI'

Bakan Yanık konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk hakları, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin en çok önem verdiği ortak değerlerin başında geliyor. Bakanlık olarak hane odaklı yürüttüğümüz tüm programlarımızda da çocuklarımızın eğitimi ve refahı, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çocuk hakları konusundaki hassasiyetimiz ülkemizde yaşayan tüm çocukların temel haklarından yararlanabilmeleri için maddi-manevi her türlü çabayı kapsamaktadır. Bu bağlamda, düzensiz göç akınlarının başladığı 2011 yılında ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli çocukların, eğitim hakkından mahrum kalmamaları için ilk acil çözüm olarak 'Geçici Eğitim Merkezleri'ni kurmuştuk. Sığınmacıların kısa vadede ülkelerine dönebileceği koşulların oluşmaması üzerine, anaokulları dahil Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızı ayırt etmeksizin tüm çocuklara açtık ve 'Şartlı Eğitim Yardımı' programımızı, Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı adı altında, 'en kırılgan durumdaki tüm çocukları' kapsayacak şekilde genişlettik. İlk göç dalgasından bu yana 920 bini aşkın öğrenci okullaştırıldı. Bu vesile ile Yabancılara yönelik Şartlı Eğitim Yardımı 4'üncü faz kapsamında programdan çekilen UNICEF ve ECHO'ya, 5 yıl boyunca sürdürdükleri kesintisiz, etkin ve kaliteli ortaklıkları için, okullaştırdığımız tüm çocuklar adına teşekkür ederim. Bakanlığımız, savaş başta olmak üzere çeşitli zorluklar sebebiyle yerinden ve yurdundan edilmiş 'kayıp nesiller' sorununun çözümünü, çocukların eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerinde görmektedir. Ülkemizin bu konudaki emeklerine, gayretlerine, insan odaklı hizmetlerine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Faz 4, önce çocuklarımıza sonra tüm dünyaya hayırlı olsun. İnsan haklarının korunmasında ortak hedefleri gözettiğimiz Avrupa Birliği ile Türkiye'nin işbirliğinin artmasıyla, birlikte daha çok projeyi imzalamayı diliyorum."