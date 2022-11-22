Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, teklifte güvenlik korucularına uyarma, kınama, ücretten kesme, görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller sıralanıyor.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül alan güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilecek.

Meskun yerlerde silah atmak fiili, devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve ağırlığına göre görevden çıkarma cezası uygulanacak.

Göreve gelmemek, geç gelmek ve görev yerinden erken ayrılmak fiilleri uzun süreli veya görevi aksatacak biçimde gerçekleşmişse; yazılı kağıt, belge, kayıtlar ve her türlü dijital veri üzerinde işlenen yasak fiiller devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden olmuşsa görevden çıkarma cezası verilecek.

Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya veya ölüme sebebiyet verilmesi halinde, işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun önem ve değerine göre de görevden çıkarma cezası yoluna gidilecek.

Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç, gereç, silah, cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine rağmen geri vermemek fiilleri, devleti veya kişileri zarara uğratmışsa görevden çıkarma cezası uygulanacak.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin bir yıl içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacak. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının bir yıl içerisinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilecek.

- Şehitlerden intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak

Emniyet hizmetleri sınıfında belli bir süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilenlerin yine emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde açıktan ataması yapılabilecek. Bu kişiler, bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurabilecek.

Şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından görevin icrasında ve görev dışı zamanlarda uyulması gereken kurallar ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Jandarma Asayiş Vakfı, kanunla kurulmuş vakıf statüsü kazanacak.

Jandarma Teşkilatı personeli tarafından görevin icrasında ve görev dışı zamanlarda uyulması gereken kurallar ve diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

- Görüşmelerden

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir ay önce bir polis memurunun sosyal medya hesabından paylaştığı "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir yakının bir yılı aşkın süredir polis evinde kaldığına" yönelik iddiası nedeniyle gözaltına alındığını ileri sürdü.

Bu iddia üzerine, İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiyi aktaran AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "adı geçen polis memurunun sosyal medya hesabından gizliliği ihlal ettiği" gerekçesiyle soruşturma açıldığını bildirdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, güvenlik korucularının yıllardır özlük haklarında iyileştirme beklediğini kaydetti. Oral, "Korucuların maaşlarında iyileştirme yapılmalı, ek göstergeleri artırılmalı, gazilik hakları hiçbir şüpheye yer verilmeksizin teslim edilmeli; emeklilik hakları, yıpranma payları temin edilmeli ve emeklilik yaşları düşürülmelidir." diye konuştu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, mesleki sorunlar karşısında kendilerine destek sunacak sendikası olmayan polislerin toplumda yalnızlaştığını, idarecilerin keyfi tutumlarıyla karşı karşıya kaldıklarını iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenlendiğine ilişkin haberler aldıklarını ve bu konuda Meclis'in bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüştüklerini herhangi bir saldırı olmadığını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ederken verdiği aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, 23 Kasım Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.