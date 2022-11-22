Kocaeli'de yemekten zehirlenen 94 işçi hastanelik oldu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 işçi hastaneye başvurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2022 23:51, Son Güncelleme : 22 Kasım 2022 23:56
Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde, otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üretilen bir fabrikada gece vardiyasında çalışan işçiler, yemeğin ardından rahatsızlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bazı işçiler ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti.
İşçilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız