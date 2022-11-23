23 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
23 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutların kura çekimi törenine katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- TBMM'den
- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.
(TBMM/11.45/10.30/14.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. yıl etkinliğine katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilkent Üniversitesinde "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" konulu konferansa katılacak.
(Ankara/13.30)
2- Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 19. Astana Görüşmeleri'nin genel oturumu yapılacak ve sonuç bildirisi okunacak.
(Astana)
SPOR
1- 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar'da F Grubu'nda Fas-Hırvatistan, Belçika-Kanada ve E Grubu'nda Almanya-Japonya, İspanya-Kosta Rika maçlarıyla devam edilecek.
(Al Khor/13.00/Ar Rayyan/22.00/Ar Rayyan/16.00/Doha/19.00)
2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını konuk edecek.
(Ankara/19.45)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray Nef, İsrail'in Hapoel Atsmon Holon takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/20.00)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Belçika'nın Telenet Giants Antwerp ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Antwerp/22.00)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesi başlayacak; Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta, Sigorta Shop-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor ve İlbank-Kuzeyboru maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/16.00/17.00/Ankara/15.00/18.00)
6- TFF 3. Lig gruplarında 13. hafta karşılaşmaları oynanacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız