Soylu'dan çağrı: Artçılar devam ediyor hasarlı binalarda durmayın!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunuyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 07:15, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 07:29
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde açıklama yapıyor..
Ağır hasarlı bina ihbarı gelmedi. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Az hasarlı ve orta hasarlı binalarda durmamak gerekiyor.
Depremin ardından sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli bilgi gelmektedir.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız