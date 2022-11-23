Deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi

EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %5 İndirim
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %5 İndirim
Sponsorlu İçerik
Üç kentte eğitime bir gün ara verildi
Üç kentte eğitime bir gün ara verildi
Bakanı Koca: 35 yaralımız var
Bakanı Koca: 35 yaralımız var
Soylu'dan çağrı: Artçılar devam ediyor hasarlı binalarda durmayın!
Soylu'dan çağrı: Artçılar devam ediyor hasarlı binalarda durmayın!
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hüseyin Avni Mutlu ile Hüseyin Çapkın, FETÖ'den beraat etti
Hüseyin Avni Mutlu ile Hüseyin Çapkın, FETÖ'den beraat etti
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda
Bakan Yanık açıkladı: İşte sığınmacılara bütçeden yapılan harcama
Bakan Yanık açıkladı: İşte sığınmacılara bütçeden yapılan harcama
'Erdoğan'ın fotoğrafı kaldırıldı' iddialarına Valilikten açıklama
'Erdoğan'ın fotoğrafı kaldırıldı' iddialarına Valilikten açıklama
MEB Bakan Yardımcısı: Öğretmenlik yapıp ölse sadece öğrencileri bilecekti
MEB Bakan Yardımcısı: Öğretmenlik yapıp ölse sadece öğrencileri bilecekti
İmar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma arttı uyarısı
İmar barışı beklentisiyle kaçak yapılaşma arttı uyarısı
İŞKUR: Soruşturmada adı geçen personel görevden uzaklaştırıldı
İŞKUR: Soruşturmada adı geçen personel görevden uzaklaştırıldı
'Matrah' açıklaması otomobil piyasasını vurdu
'Matrah' açıklaması otomobil piyasasını vurdu
7 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
7 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Benzine 1,16 TL indirim yapıldı
Benzine 1,16 TL indirim yapıldı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi açıklandı
Bakanlıktan '78 ilde icra dairesi açılacak' iddialarına açıklama
Bakanlıktan '78 ilde icra dairesi açılacak' iddialarına açıklama
KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan harekat mesajı: En kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan harekat mesajı: En kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız
Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı
Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı
Devlet Bahçeli: Sisi ile kalmamalı Esad ile de görüşülmeli
Devlet Bahçeli: Sisi ile kalmamalı Esad ile de görüşülmeli
İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım
İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım
CHP'de milletvekili adayı olacak parti yönetcileri için istifa şartı
CHP'de milletvekili adayı olacak parti yönetcileri için istifa şartı
Başkentin 2023 yılı bütçesi 58 milyar 227 milyon 650 bin lira
Başkentin 2023 yılı bütçesi 58 milyar 227 milyon 650 bin lira
Şehit babasının izinden giden kadın, güvenlik korucusu oldu
Şehit babasının izinden giden kadın, güvenlik korucusu oldu
Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmen görev yapıyor
Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmen görev yapıyor
Altının gram fiyatı 1.043 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.043 lira seviyesinden işlem görüyor
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darbedildi
Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darbedildi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yaşam

Deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi

Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 07:58, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 08:08
Yazdır
Deprem nedeniyle Düzce Adliyesi'nde hasar meydana geldi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kızılay: Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşların tüm ihtiyacının karşılanması için talimat verdi
Kızılay: Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşların tüm ihtiyacının karşılanması için talimat verdi
Depreme canlı yayında yakalandı
Depreme canlı yayında yakalandı
Üç kentte eğitime bir gün ara verildi
Üç kentte eğitime bir gün ara verildi
Bakanı Koca: 35 yaralımız var
Bakanı Koca: 35 yaralımız var
Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı
Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Bu Habere Tepkiniz

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı
Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Cumhuriyet savcısı hakkında 'koruma kararının kaldırılması' işlemine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Devlet Güvenlik Mahkemesi cumhuriyet savcısı olarak daha önce görev yapmış olan davacı hakkında Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile anılan işlemin dayanağı olan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10. maddesinin iptali istemi ile açılan davayı sonuçlandırdı.
EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

EasyCep ile telefonunu takas etmek isteyen öğretmenler 250 TL kazanıyor

https://easycep.com/sayfa/easycep-ogretmenler-haftasi-30?utm_source=display&utm_medium=memurlarnet&utm_campaign=ogretmenler_gunu_kampanyasi&utm_content=660x330
Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Sözleşmeli sanatçıların performans değerlendirmesine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 16. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan personelden, 2011 yılı Haziran ve Aralık aylarında ödenecek teşvik ikramiyesinden yararlandırılacak olanların belirlenmesi için Kurumların Sanat Kurulları ve yetkili organlarınca uygulanacak olan "Sanatsal Performansı Değerlendirme Kriterlerinin" iptaline karar verilmesi ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı için başvurular alınacak
ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) yapıldı. ÖSYM Başkanlığı; 2022-ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yayımlandığını duyurdu.
Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Küçük Osman'ı görenlerin ağzı açık kaldı!

Küçük Osman'ı görenlerin ağzı açık kaldı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi, 17 yaşında. Son halini görenlerin ağzı açık kaldı!
Advertisement