Üç kentte eğitime bir gün ara verildi
Düzce Valisi Cevdet Atay Atay, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Bolu Valisi Erkan Kılıç kentlerinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 08:01, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 08:02
Düzce Valisi Cevdet Atay Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi. Atay, kentte eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini de duyurdu.
Sakarya'da eğitime bir gün ara
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Bolu'da da eğitime ara verildi
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız