Bakanı Koca: 35 yaralımız var
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Sarsıntıyı hisseden İstanbullular, korku içinde sokağa çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gölyaka'daki depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 07:52, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 08:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Gölyaka'daki depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız