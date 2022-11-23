Otomobilde matrah indirimi öncesi zam
Sıfır otomobilde matrah güncellemesi öncesi otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye başladı. Eylül ve ekimde zam yapılmayan otomobillere kasım ayında ortalama yüzde 5 zam geldi. Bayiler zamma gerekçe olarak avro kurundaki artış ve Avrupa'daki üretim maliyetlerinin yükselmesini gösterdi.
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 08:29, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 08:30
Sıfır otomobilde matrah güncellemesi öncesi otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye başladı. Eylül ve ekimde zam yapılmayan otomobillere kasım ayında ortalama yüzde 5 zam geldi. Bayiler zamma gerekçe olarak avro kurundaki artış ve Avrupa'daki üretim maliyetlerinin yükselmesini gösterdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız