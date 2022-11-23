Adana'da bekçi, kilitlenip ateşe verildiği ileri sürülen kulübede yaralandı
Adana'da bir iş yerinin gece bekçisi, şüphelilerce kilitlendikten sonra ateşe verildiği ileri sürülen kulübedeki yangında yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 08:36, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 08:37
Ceyhan ilçesi Kurtpınarı Mahallesi'nde, bir taş ocağındaki bekçi kulübesinin yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederken taş ocağında gece bekçiliği yapan 54 yaşındaki Z.T'yi kulübe yanında yaralı halde buldu.
Vücudunda yanıklar olduğu tespit edilen Z.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ceyhan Devlet Hastanesine ardından Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.
Z.T'nin iki şüpheli tarafından kulübeye zorla kapatıldığı ve yangının benzin dökülerek çıkartıldığı ileri sürüldü.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız