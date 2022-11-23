AFAD: Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana gelmiştir
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana geldiği, bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 08:38, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 08:39
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız