Düzce'de en büyüğü 4,3 olmak üzere 138 artçı sarsıntı oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD Başkanı Sezer, Gölkaya ilçesindeki hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

AA muhabirine konuşan Sezer, deprem tatbikatlarının amacının hazırlık ve farkındalık oluşturmak olduğunu, yakın zamanda ülke genelinde yapılan çök, kapan, tutun tatbikatının bugün faydasını gördüklerini söyledi.

Erken saatlerde deprem bölgesine ulaştıklarını belirten Sezer, "Ankara'da da Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde bakanlıkların üst düzey temsilcileriyle toplandılar. Bütün afet gruplarıyla beraber çalışmalar devam ediyor. Artçı sarsıntılar da devam ediyor. Şu anda en büyüğü 4,3 olmak üzere 138 artçı sarsıntı var." bilgisini verdi.

Artçı sarsıntıların vatandaşları tedirgin ettiğini ve eve girmek istemeyenler için 3 bölgede geçici barınma merkezi kurduklarını belirten Sezer, depremzedelerin kendi talepleri üzerine evlerinin önüne çadır kurulduğunu da söyledi.

Sezer, battaniye ve sıcak yemek gibi ihtiyaçların da Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve AFAD ekiplerince karşılandığını aktardı.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Sezer, "Sadece Düzce değil, 6 ilimizde yaralılarımız var. Hastaneye başvuranlar var. Şu anda bir çoğu taburcu olmuş durumda. Elimizdeki bilgilere göre bir tanesi ağır düzeyde. Diğerleri ayakta tedaviyle taburcu olmuş." dedi.

Sezer, hasar tespit, beslenme, barınma, ulaştırma, haberleşme ve enerji gruplarında yaklaşık 2 bin 500 personelin sahada çalıştığını, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

- "Şu anda 200'e yakın müracaat var"

Vatandaşlara müracaat yapabilmeleri için bilgilendirme mesajları gönderildiği vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Öncelikle 112'ye müracaat edebilirler. İkincisi muhtarlıklarımıza müracaat edebilirler. Üçüncü olarak ise hem burada ilçemizde belediye meydanında 3 hasar tespit müracaat noktası oluşturduk. Bunun içerisinde DASK da var. Aynı zamanda valiliğimizin bahçesinde de aynı şekilde müracaat noktaları oluşturduk. Hem hasar tespitiyle ilgili hem de evlerde meydana gelen zararlarla ilgili. Çoğunda dolaplarda yıkılmalar ve eşya zararları var. Onlarla ilgili müracaat etmek isteyenler için bu noktaları oluşturduk. Şu anda 200'e yakın müracaat var. Müracaatlar devam ediyor. 112'den de geliyor. Sahada ekiplerimiz şu anda yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar."

- "Birkaç güne sahadaki taramalar bitecek"

Düzce Valisi Cevdet Atay ise geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Düzce ve çevre illerde hissedilen ciddi bir deprem yaşadıklarını söyledi.

Sahadaki ekiplerin çalışmalarına devam ettiğin belirten Atay, "AFAD başta olmak üzere tüm kuruluşlarımız ve ekiplerimiz birkaç güne sahadaki taramalarını bitirecekler." dedi.

Atay, binasında endişeye mahal verecek hasar olan vatandaşların kurulan çadırlarda konaklayabileceğini de dile getirdi.

Yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Atay, "Yaralılarımızın birçoğu tedavi edildi ve evlerine gönderildi." dedi.