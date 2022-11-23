EGM:'den 'deprem' açıklaması: Asayiş olaylarına karşı tedbirler alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 08:40, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 10:13
EGM tarafından yapılan açıklamada, "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız