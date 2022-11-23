Kızılay: Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşların tüm ihtiyacının karşılanması için talimat verdi
"Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 08:44, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 09:35
Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.
Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız