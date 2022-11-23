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Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 09:29, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 09:38
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Uzman öğretici olarak geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek

23 Kasım 2022 tarihli ve 32022 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçirilen sürelere, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı verilecek.

Uzman öğretici tanımı yapıldı

23 Kasım 2022 tarihli ve 32022 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin "MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" ibaresi "652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"aa) Uzman öğretici: Özel öğretim kurumlarında bağımsız olarak ders veren personeli,"" şeklinde uzman öğretici tanimi yapılmıştır.

Uzman öğretici olarak gecrilen sürelere hizmet puanı verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin "MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "yönetici ve öğretmen" ibaresi "yönetici, öğretmen ve uzman öğretici" şeklinde değiştirilmiştir." şeklindeki 5.maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler" başlıklı 41. maddesi'nde değişiklik yapıldı.

İşte yeni madde;

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler

MADDE 41 - (1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; a) Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,

b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen ve uzman öğretici olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, değerlendirilir.

(2) Bakanlığın merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bakanlığın taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri fiilen görev yaptıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün, diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dahil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(3) Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu geçici görev süreleri, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(4) Askerlik dahil olmak üzere yurt dışında resmi görevle geçirilen hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(5) Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

Ahmet Kandemir

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