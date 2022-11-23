Sanayi Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, Düzce merkezli depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletirken, şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi. Yaralılara şifa temennisinde bulunan Yılmaz, deprem sonrasında görevlerinin başında olan kamu görevlilerine de kolaylık diledi.

Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri ile Kalkınma Ajansları (Ankara, Batı Karadeniz, Çukurova, Güney Ege, Kuzey Anadolu, Serhat) Genel Denetim Raporu ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.