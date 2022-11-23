Sık geçirilen enfeksiyonlar kronik bronşite neden oluyor

Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, her yaşta görülebilen bronşitin zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmemesinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini bildirdi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, dış ortamdan alınan havayı, akciğer hücrelerine ulaştıran ara hava yollarının enflamasyonu ile ortaya çıkan bronşit, daha çok enfeksiyon kaynaklı olsa da alerjik, fiziksel ya da kimyasal ajanların etkisi ile de oluşabiliyor. Kış aylarında ve çocuklarda daha sık görülen bronşit, akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokmak, akut bronşitin, akciğerlerin en sık görülen enflamatuvar hastalığı olduğunu kaydetti.

Akut bronşitin genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonu ile beraber ya da sonrasında geliştiğini aktaran Tokmak, "Çocuklarda daha sık rastlanıyor. Hastalığın bir hafta ile on gün içinde düzelmesi beklenirken, uzaması durumunda postenfeksiyöz bronşitten yani uzamış hastalıktan söz ediliyor.

Akut bronşit vakalarının çoğu virüs etkenli olduğundan, çoğunlukla bulaşıcı oluyor. Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildiğinden daha sık görülüyor. Ayrıca uzamış hastalıkta bakteri sebepli bronşit akla gelebiliyor. Viral enfeksiyonlar bazen alerjik bünyesi olan kişilerde alerjiyi tetikleyerek, öksürük, hırıltı gibi yakınmaların uzamasına neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Bronşit şikayetlerinin başında öksürük geliyor"

Tokmak, bronşitte, bronş mukozasında gelişen ödem, yangı ve artmış mukus sekresyonu saptanabildiğinin altını çizerek, "Bu durum hastayı karşımıza en sık olarak kuru öksürük, hırıltı, ateş, göğüste baskı, daha az sıklıkla ve özellikle uzamış vakalarda balgam şikayetleri ile getiriyor. En sık öksürük görülürken, sigara içenlerde ve altta kronik akciğer hastalığı olanlarda bu yakınma uzun sürebiliyor. Tanı hastadan alınan iyi bir öykü ve fizik muayenesi ile koyulabiliyor. Kan ve akciğer filmi gibi tetkikler de hastalığını tanısında ya da başka hastalıkların ekarte edilmesinde rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akut bronşit tedavisinin şikayetlere yönelik olduğunu ifade eden Muharrem Tokmak, şunları kaydetti:

"Tedavide antiviral ilaçlardan fayda görülüyor. Uzamış vakalarda ise antibiyotik tedavisi uygulamak gerekiyor. Yatak istirahati, ateş düşürücü ve nefes açıcı ilaçlar verilebiliyor. Yıllık influenza aşısı ise bu hastalıktan koruyabiliyor. Özellikle çocuklarda ve kronik hastalığı olanlarda aşının uygulanması büyük önem taşıyor. Kronik bronşit, ardışık 2 yıl içinde başka bir akciğer hastalığı olmaksızın, yılda en az 3 ay boyunca öksürük, balgam çıkarma olayına deniliyor.

Bu hastalık özellikle sigara içenlerde oluyor ve KOAH'ın bir bileşeni olarak kabul ediliyor. Kronik bronşit hastalarının solunum fonksiyon değerleri düştüğünde KOAH olarak tanımlanıyor. Kronik bronşitte mukozada kalıcı bir değişiklik söz konusu oluyor. Bu yüzden yakınmalar uzun sürüyor. Tedavide temel olarak bronkodilatör ve inhaler steroidler (nefes açıcılar) yer alıyor. Sık geçirilen enfeksiyonlar da kronik bronşite neden olabiliyor."