İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 11:31, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 11:33
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos nedeniyle Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) ile Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinin Moda uğramasının gerçekleştirilemediği belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız