Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Düzce'deki depremde biri ağır 68 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişinin yaralandığını söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 13:01, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 13:02
Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sağlık Bakanı Koca, depremde Afganistan uyruklu 28 yaşında bir vatandaşın birinci kattan düşmesi nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini, solunum cihazına bağlı ve durumunun ağır olduğunu belirterek, "Toparlayabileceğini umuyoruz." dedi.
Koca, "Toplam 68 yaralımız var. Bu yaralıların 26'sı hastanede yatış yapılarak takip ediliyor. Ağır yaralımız dışında diğer vatandaşlarımızın genel durumları iyi, herhangi bir ciddi sorunları yok." bilgisini paylaştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız