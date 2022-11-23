DP Genel Başkanı Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 14:30, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 14:57
Uysal, 28 Kasım'da DP'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masanın dokuzuncu toplantısı öncesi Akşener ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede, Uysal'ın, Akşener'i 28 Kasım'da yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız