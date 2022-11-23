Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasıyla 2 sanığın yargılanması sürüyor

Erzurum'da yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla kurs yöneticisi ve hizmetlinin "işkence" suçundan 96 yıldan 195 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar yönetici N.K. ve hizmetli U.G. ile mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Birisi İstanbul'dan olmak üzere 5 mağdur çocuğun, Çocuk Adalet Merkezi'nde Adli Görüşme Odası'nda uzmanlar eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadeleri alındı.

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan E.A, U.B, M.S, T.Ş. ifadelerinde sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtirken, F.G, şikayetçi olmadığını söyledi.

Sanık U.G, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık N.K. ise üzerine atılı suçları kabul etmesinin mümkün olmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Mağdur avukatları, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, sanık avukatları ise davaya ilişkin yayın yasağı verilmesini ve müvekillerinin de tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatlarının yayın yasağı talebini reddeden mahkeme heyeti, N.K. ve U.G'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar N.K. ve U.G'nin "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye işkence yapmak" suçundan 96 yıldan 195 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Bir önceki duruşmada 9 mağdur çocuktan 8'i, "sanıkların kendilerine şiddet uygulamadıklarını" belirterek şikayetçi olmamıştı.