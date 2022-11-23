Erzurum'da otobüste çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan polisler ödüllendirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, tavan kısmında yangın çıkan otobüsteki yolcuları tahliye ettikten sonra kamyon kasasına çıkarak otobüsteki aleve yangın tüpüyle müdahale eden komiser Recep K. ve polis memuru Muharrem K'yi makamında kabul etti.

Tuncer, çeşitli hediyelerle ödüllendirdiği polislere, görev anlayışıyla daha vahim duruma kalmadan otobüsteki vatandaşların tahliyesinde ve yangına müdahalede gösterdikleri cesaret, duyarlılık ve özveriden dolayı teşekkür etti.

Dadaşkent-Yıldızkent arasında seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 25 LZ 841 plakalı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün tavan kısmında dün belirlenemeyen nedenle duman çıkmıştı.

Bir süre sonra alev almaya başlayan otobüsteki yangın, polislerin yangın tüpüyle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınıp itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.