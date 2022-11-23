Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 15:02, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 15:03
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen C.M. ve M.F.A. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız