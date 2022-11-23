İnfaz koruma memurundan 'mermer alışverişinden kar vereceğim' yalanı ile vurgun

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, infaz koruma memuru olarak kamuda görev yapan H.N. (33) isimli şahıs, iş yerindeki arkadaşları başta olmak üzere çevresindeki kişilerden 'mermer alım satım işi yapacağız, size de kardan pay vereceğim' söylemi ile para toplamaya başladı. Bir süre sonra S.K., isimli şahısta bu söyleme inanarak H.N.'nin karısı S.N., adına farklı zamanlarda264 500 TL para gönderdi. S.K., bir süre sonra H.N. ve karısı S.N.'ye ulaşamayınca iş yeri ile bağlantıya geçmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. H.N.'nin 17 Kasımdan bu yanan iş yerine gelmediğini ve kendisi gibi iş arkadaşlarının da H.N., tarafından mağdur edildiği bilgisini alan S.K., soluğu savcılıkta aldı.

Dolandırılan kişilerin büyük çoğunluğu infaz koruma memuru

S.K.'nın şikayeti üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemede S.K., gibi mağdur olan yaklaşık 50 kişiden 13'nün ifadesine başvurdu. Mağdurlardan büyük çoğunluğunun ise H.N.'nin kendisi gibi infaz koruma memuru oldukları ve cezaevinde görev yaptıkları belirtildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler H.N.'nin aynı yöntemle piyasadan yaklaşık 2 milyon 700 bin TL para topladığını tespit etti. Şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. H.N., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.