Bakan Kurum: Düzce'de 321 binamızda hasar tespitleri yaptık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; "(Düzce'deki deprem) 321 binamızda hasar tespitleri yaptık. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 17:02, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 17:09
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Düzce'deki deprem) 321 binamızda hasar tespitleri yaptık. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor."
"(Düzce'deki deprem) Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek."
"Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor."
"Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Sebebi, bina stokunun yüzde 75'inin Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmış olmasıdır."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız