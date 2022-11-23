Düzce'de vergi ödemeleri 1 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce Gölyaka'da meydana gelen depremde mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerini bir ay erteledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, sabah saatlerinde merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde, mükelleflerin mağduriyetlerinin önüne geçme amacıyla yapılan yeni düzenlemeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin bir ay ertelendiği kaydedildi.