Eğitim sendikaları okul müdür yardımcısına bıçaklı saldırıyı kınadı

"Eğitimciye Şiddete Dur De" sloganıyla olayın gerçekleştiği Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitimin Gücü Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri, ortak basın açıklaması yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, grup adına yaptığı açıklamada, geleceğin emanet edildiği öğretmenlere yönelik saldırıların artarak devam ettiğini söyledi.

Öğretmene saygı sorununun, en temel meselelerinden biri haline geldiğini ifade eden Sancaktaroğlu, şöyle konuştu:

"Sınıfların akıllı tahtayla, öğrencilerin tablet bilgisayarla buluşturulduğu ülkemizde, geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran öğretmenlere reva görülen muamele düşündürücü olduğu kadar vahimdir. Son olarak ilimiz merkez ilçesi Sepetçioğlu Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı görevi başındayken elim bir saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır"

Şiddet karşısında ortak tavır geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sancaktaroğlu, "Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Şu gerçeğin altını bir defa daha çiziyoruz. Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için başta hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kent merkezindeki lisede öğrenim gören B.K. (17), dün okuldan uzaklaştırıldığına dair belgeyi almak için müdür yardımcısı Aziz B'nin yanına gitmiş, B.K, burada tartıştığı Aziz B'yi bıçakla omzundan yaralamıştı. Aziz B, tedavi altına alınırken, B.K. ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.