MASAK'tan FTX kararı: Malvarlıklarına el konuldu
MASAK'ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 19:55, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 19:55
MASAK'ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız