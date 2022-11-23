Dijital Medya masaya yatırılıyor!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Dijital Medya Paneli düzenlenecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 20:12, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 20:14
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasını gerçekleştireceği panelde, moderatörlüğü Sümeyra Şimşek Değirmenci üstlenecek.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de konuşmacı olacağı panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda 24 Kasım perşembe günü düzenlenecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız