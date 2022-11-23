Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 21:00, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 21:17
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım tarihinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.
Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız